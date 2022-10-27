RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Херсонской области задержаны четыре организатора "референдума"

Фото: В Херсонской области задержаны четыре организатора "референдума" (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители задержали четырех человек, участвовавших в организации и проведении "референдума" в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"Четверо жителей Бериславского района согласились принять участие в работе "избирательной комиссии", созданной оккупационными властями для проведения псевдореферендума по выходу из состава Украины и присоединению к РФ временно оккупированной территории Херсонской области", - говорится в сообщении.

Прокуратура сообщила, что с 23 по 27 сентября 2022 года подозреваемые в сопровождении вооруженных представителей РФ ходили по домам местных жителей с бюллетенями и урной, "рекомендуя" участвовать в незаконном "голосовании". Затем эти бюллетени они передавали так называемой главе избирательной комиссии для последующего подсчета "результатов".

Четыре человека задержали на освобожденной территории Херсонской области и уже получили подозрения в коллаборационной деятельности. Всех людей отправили в СИЗО.

Напомним, в период с 23 по 27 сентября на территории так называемых "Л/ДНР" и оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей проходят "референдумы" о вхождении в состав РФ.

СотрудникиСлужбы безопасности Украины сообщили о новом подозрении гауляйтеру Херсонской области Владимиру Сальдо и еще семи коллаборантам из-за содействия передаче РФ ресурсов "Укрпочты".

Позже правоохранители обнаружили новых организаторов "референдума" в двух областях Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская областьВойна в Украине