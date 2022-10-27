В Херсонской области задержаны четыре организатора "референдума"

"Четверо жителей Бериславского района согласились принять участие в работе "избирательной комиссии", созданной оккупационными властями для проведения псевдореферендума по выходу из состава Украины и присоединению к РФ временно оккупированной территории Херсонской области", - говорится в сообщении.

Прокуратура сообщила, что с 23 по 27 сентября 2022 года подозреваемые в сопровождении вооруженных представителей РФ ходили по домам местных жителей с бюллетенями и урной, "рекомендуя" участвовать в незаконном "голосовании". Затем эти бюллетени они передавали так называемой главе избирательной комиссии для последующего подсчета "результатов".

Четыре человека задержали на освобожденной территории Херсонской области и уже получили подозрения в коллаборационной деятельности. Всех людей отправили в СИЗО.