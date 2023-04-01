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У Херсонській області загинув електромонтер, який підірвався на російській міні

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Херсонська область, Субота 01 квітня 2023 12:25
У Херсонській області загинув електромонтер, який підірвався на російській міні Фото: в Херсонській області загинув електромонтер, який підірвався на російській міні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Херсонській області в лікарні помер електромонтер. Він напередодні підірвався на російській міні під час ведення робіт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської ОВА.

"У лікарні від отриманих травм помер 32-річний електромонтер, що підірвався на російській міні, коли відновлював лінії електроживлення у Посад-Покровському", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора ми писали, що в Херсонській області на російській міні підірвалися троє енергетиків у селі Посад-Покровське. Тоді повідомлялося про двох загиблих.

Додамо, раніше в Херсонській області російський "Лепесток" вибухнув у руках чоловіка.

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