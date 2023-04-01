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В Херсонской области погиб электромонтер, который подорвался на российской мине

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Херсонская область, Суббота 01 апреля 2023 12:25
В Херсонской области погиб электромонтер, который подорвался на российской мине Фото: в Херсонской области погиб электромонтер, который подорвался на российской мине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Херсонской области в больнице скончался электромонтер. Он накануне подорвался на российской мине во время проведения работ.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Херсонской ОВА.

"В больнице от полученных травм скончался 32-летний электромонтер, который подорвался на российской мине, когда восстанавливал линии электропитания в Посаде-Покровском", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера мы писали, что в Херсонской области на российской мине взорвались три энергетика в селе Посад-Покровское. Тогда сообщалось о двух погибших.

Добавим, ранее в Херсонской области российский "Лепесток" взорвался в руках мужчины.

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