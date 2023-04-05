У Херсонській області заборонили відвідувати кладовища під час Великодніх свят

Так, Рада оборони Херсонської області прийнял кілька важливих рішень задля безпеки мешканців.

"Відтепер заборонено відвідувати кладовища та місця поховань, також заборонено проводити богослужіння у церквах в період комендантської години та скупчення людей під час Великодніх свят", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що це вимушені заходи через мінну небезпеку та високий ризик ударів росіян.

Рада оборони також визначила, що діти не мають знаходитися у зоні постійних обстрілів і бойових дій. Тому родинам з дітьми заборонили в'їзд до низки населених пунктів, зокрема, Бериславу, Білозерки, Зміївки та Золотої Балки.

Тим часом термін дії дозволу на продаж алкоголю продовжили на місяць. Так, до 15 травня в області алкоголь буде продаватися з 10:00 до 15:00.

РБК-Україна також повідомляло, що Великодній кошик подорожчав на чверть.

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