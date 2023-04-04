Сім'ям з дітьми заборонили в'їжджати в низку населених пунктів Херсонської області
Сім'ї з дітьми не зможуть відвідувати низку населених пунктів Херсонської області через обстріли російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.
За його словами, наразі спостерігається тенденція повернення сімей додому. Але вони повертаються до зони, де ведуться активні бойові дії, і звідки евакуйовують дітей.
Тому влада регіону прийняла рішення заборонити в'їзд сімей з дітьми в такі населені пункти: Кизомис, Велетенське, Берегове, Янтарне, Дніпровське, Білозерка, Приозерне, Комишани, Зимівник, Антонівка, Придніпровське, Садове, Микільське, Понятівка, Токарівка, Новотягинка, Іванівка, Тягинка, Львово, Ольгівка, Бургунка, Миколаївка.
Також такі сім'ї не зможуть в'їжджати до: Одрадокам’янки, Козацького, Веселого, Бериславу, Новобериславу, Зміївки, Червоного Маяку, Новокаїрів, Республіканця, Милового, Качкарівки, Саблуківки, Дудчан, Гаврилівки, Михайлівки, Золотої Балки, Осокорівки.
Крім цього, рада заборонила відвідування кладовищ, місць поховань та проведення богослужінь у церквах у період комендантської години та скупчення населення під час великодніх свят.
"Перше рішення обумовлено мінною небезпекою, друге - підступністю армії РФ, яка може скористатися скупченням людей і завдати удару авіацією або важкою артилерією", - пояснив глава ОВА.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у низці населених пунктів Донецької області оголосили примусову евакуацію дітей.
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