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В Херсонской области запретили посещать кладбища во время Пасхальных праздников

Фото: в Херсонской области запретили посещать кладбища во время Пасхальных праздников (УНИАН)
Автор: Елизавета Драбкина

В Херсонской области запретили посещать кладбища и проводить богослужения в церквях во время комендантского часа на Пасху.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

Так, Совет обороны Херсонской области принял несколько важных решений по безопасности жителей.

"Отныне запрещено посещать кладбища и места захоронений, также запрещено проводить богослужения в церквях в период комендантского часа и скопления людей во время Пасхальных праздников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это вынужденные меры из-за минной опасности и высокого риска ударов россиян.

Совет обороны также определил, что дети не должны находиться в зоне постоянных обстрелов и боевых действий. Поэтому семьям с детьми запретили въезд в ряд населенных пунктов, в частности, Берислав, Белозерку, Змиевку и Золотую Балку.

Между тем, срок действия разрешения на продажу алкоголя продлили на месяц. Так, до 15 мая в области алкоголь будет продаваться с 10.00 до 15.00.

РБК-Украина также сообщало, что Пасхальная корзина подорожала на четверть.

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