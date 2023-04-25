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У Херсонській області заборонили рух суден на водоймах

Фото: у Херсонській області заборонили рух суден на водоймах (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Влада Херсонської області заборонила вихід і перебування суден та інших плавзасобів на водних обʼєктах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської ОВА.

Як повідомили в ОВА, таке рішення пов'язано з метою забезпечити безпеку судноплавства та громадян на водних об’єктах, мінімізації ризиків диверсій і терористичних загроз у внутрішніх водах України.

"Заборона поширюється на всі види плавзасобів - спортивні судна, рибацькі, розважальні тощо. Виняток - судна Сил оборони України та фахівців, котрі здійснюють охорону водних біоресурсів", - сказано в повідомленні.

Відповідний спільний Наказ підписали начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін та бригадний генерал, командувач оперативного угрупування військ “Херсон” Михайло Драпатий.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти посилили перевірки серед мешканців в Енергодарі під виглядом "пошуку диверсантів". Зокрема, як писав Центр національного спротиву, ворог продовжує мародерити в місті. Нещодавно росіяни пограбували школи та садочки.

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