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Окупанти розграбували заклади освіти в Енергодарі, - ЦНС

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Енергодар, Понеділок 17 квітня 2023 14:34
Окупанти розграбували заклади освіти в Енергодарі, - ЦНС Фото: окупанти розграбували заклади освіти в Енергодарі (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Росіяни продовжують мародерити на тимчасово окупованих територіях. Цього разу вони пограбували школи та садочки в Енергодарі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Центр нацспротиву.

"В Енергодарі окупанти займаються мародерством навчальних закладів та дитсадків. Так, росіяни пограбували низку шкіл та дитсадків. Зокрема вони вивезли з приміщень парти, шафи й інші меблі!" - йдеться в повідомленні.

В ЦНС зазначають, що таким чином ворог готується до можливого контрнаступу.

"До того ж така політика свідчить, що самі росіяни не вірять в те, що прийшли назавжди, адже за фактом вони просто грабують регіон поки мають можливість", - додають в повідомленні.

Нагадаємо, росіяни намагаються "легітимізувати" мародерство покинутих будинків на Донбасі.

Також раніше ми писали про те, що росіяни вивезли обладнання із Запорізької АЕС.

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