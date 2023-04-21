Росіяни посилили перевірки місцевих в окупованому Енергодарі, - ЦНС
Росіяни посилили перевірки мешканців в тимчасово окупованому Енергодарі. Намагаються знайти так званих "диверсантів".
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Центр нацспротиву.
"В Енергодарі почастішали випадки перевірок на блокпостах місцевих мешканців, зокрема перевіряють мобільні телефони на наявність українських додатків та фотогалерею. Також перевіряють наявність російського паспорта", - йдеться в повідомленні.
Також зазначають, що ворог вибірково здійснює обшуки квартир. Там перевіряють гаджети та шукають "екстремістську літературу". Все це відбувається в межах "підготовки до контрнаступу", яку росіяни очікують на цій ділянці фронту.
Нагадаємо, окупанти розграбували заклади освіти в Енергодарі.
Також раніше ми писали про те, що росіяни планують вивезти дітей з Енергодара до окупованого Криму.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.