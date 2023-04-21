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Росіяни посилили перевірки місцевих в окупованому Енергодарі, - ЦНС

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Енергодар, П'ятниця 21 квітня 2023 12:37
Росіяни посилили перевірки місцевих в окупованому Енергодарі, - ЦНС Фото: росіяни посилили перевірки місцевих в окупованому Енергодарі (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Росіяни посилили перевірки мешканців в тимчасово окупованому Енергодарі. Намагаються знайти так званих "диверсантів".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Центр нацспротиву.

"В Енергодарі почастішали випадки перевірок на блокпостах місцевих мешканців, зокрема перевіряють мобільні телефони на наявність українських додатків та фотогалерею. Також перевіряють наявність російського паспорта", - йдеться в повідомленні.

Також зазначають, що ворог вибірково здійснює обшуки квартир. Там перевіряють гаджети та шукають "екстремістську літературу". Все це відбувається в межах "підготовки до контрнаступу", яку росіяни очікують на цій ділянці фронту.

Нагадаємо, окупанти розграбували заклади освіти в Енергодарі.

Також раніше ми писали про те, що росіяни планують вивезти дітей з Енергодара до окупованого Криму.

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