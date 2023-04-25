В Херсонской области запретили движение судов на водоемах

Власти Херсонской области запретили выход и пребывание судов и других плавсредств на водных объектах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Херсонской ОВА.

Как сообщили в ОВА, такое решение связано с целью обеспечения безопасности судоходства и граждан на водных объектах, минимизации рисков диверсий и террористических угроз во внутренних водах Украины.

"Запрет распространяется на все виды плавсредств - спортивные суда, рыбацкие, развлекательные и т.д. Исключение - суда Сил обороны Украины и специалистов, осуществляющих охрану водных биоресурсов", - говорится в сообщении.

Соответствующий совместный приказ подписали начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин и бригадный генерал, командующий оперативной группировкой войск "Херсон" Михаил Драпатый.