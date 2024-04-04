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У Херсонській області ввели жорсткі обмеження на в'їзд для іноземців

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Херсонській області вводять жорсткі обмеження на вʼїзд іноземних громадян та міжнародних організацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Херсонської ОВА в Telegram.

"Відтепер потрібно повідомити про чіткі плани відвідати населені пункти регіону за 72 години до візиту. Це стосується представників іноземних, консульських установ, представництв міжнародних організацій, добровольців тощо", - йдеться у повідомленні. 

Подати заповнені документи необхідно на електронну пошту Комендатури Херсонської області: kherson.komendant@gmail.com. 

Лист заповнюється за встановленою формою і у темі листа слід зазначити "Повідомлення про пересування". 

В ОВА звертають увагу, що кожен представник делегації має підписати встановлену форму та чітко дотримуватись зазначеної мапи маршруту.

"У разі порушення дотримання маршруту чи термінів, що вказані в повідомленні про пересування, за рішенням коменданта Херсонської області здійснюється заборона в’їзду на територію регіону", - йдеться у повідомленні. 

 

Ситуація на лівому березі Херсонської області

Восени 2023 року стало відомо, що наші воїни закріплюються на лівому березі Херсонської області, зокрема, на плацдармі у районі населеного пункту Кринки.

6 лютого сервіс DeepState оприлюднив відео, на якому можна побачити, що українські захисники встановили прапор у Кринках на лівому березі. Також в лютому Сили оборони завдали удару по полігону російських військ внаслідок чого було знищено 60 окупантів.

Як розповідала речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, з Кринок не повертається 60-70% штурмових груп ворога. Росіяни змушені підтягувати ресурси з тилу.

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