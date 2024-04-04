В Херсонской области ввели жесткие ограничения на въезд для иностранцев

Ситуация на левом берегу Херсонской области

Осенью 2023 стало известно, что наши воины закрепляются на левом берегу Херсонской области, в частности, на плацдарме в районе населенного пункта Крынки.

6 февраля сервис DeepState обнародовал видео, где можно увидеть, что украинские защитники установили флаг в Крынках на левом берегу. Также в феврале Силы оборонынанесли удар по полигону российских войск, в результате чего было уничтожено 60 оккупантов.

Как рассказывала представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, из Крынок не возвращается 60-70% штурмовых групп врага . Россияне вынуждены подтягивать ресурсы из тыла.

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