У Херсонській області ввели жорсткі обмеження на в'їзд для іноземців

У Херсонській області вводять жорсткі обмеження на вʼїзд іноземних громадян та міжнародних організацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Херсонської ОВА в Telegram.

"Відтепер потрібно повідомити про чіткі плани відвідати населені пункти регіону за 72 години до візиту. Це стосується представників іноземних, консульських установ, представництв міжнародних організацій, добровольців тощо", - йдеться у повідомленні.

Подати заповнені документи необхідно на електронну пошту Комендатури Херсонської області: kherson.komendant@gmail.com.

Лист заповнюється за встановленою формою і у темі листа слід зазначити "Повідомлення про пересування".

В ОВА звертають увагу, що кожен представник делегації має підписати встановлену форму та чітко дотримуватись зазначеної мапи маршруту.

"У разі порушення дотримання маршруту чи термінів, що вказані в повідомленні про пересування, за рішенням коменданта Херсонської області здійснюється заборона в’їзду на територію регіону", - йдеться у повідомленні.