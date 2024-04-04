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В Херсонской области ввели жесткие ограничения на въезд для иностранцев

Четверг 04 апреля 2024 11:49
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В Херсонской области ввели жесткие ограничения на въезд для иностранцев Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Херсонской области вводят жесткие ограничения на въезд иностранных граждан и международных организаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Херсонской ОВ в Telegram.

"Отныне нужно сообщить о четких планах посетить населенные пункты региона за 72 часа до визита. Это касается представителей иностранных, консульских учреждений, представительств международных организаций, добровольцев и т.д.", - говорится в сообщении.

Подать заполненные документы необходимо на электронную почту Комендатуры Херсонской области: kherson.komendant@gmail.com.

Письмо заполняется по установленной форме и в теме письма следует указать "Сообщение о передвижении".

В ОВА обращают внимание, что каждый представитель делегации должен подписать установленную форму и четко придерживаться указанной карты маршрута.

"В случае нарушения соблюдения маршрута или сроков, указанных в сообщении о передвижении, по решению коменданта Херсонской области осуществляется запрет въезда на территорию региона", - говорится в сообщении.

Ситуация на левом берегу Херсонской области

Осенью 2023 стало известно, что наши воины закрепляются на левом берегу Херсонской области, в частности, на плацдарме в районе населенного пункта Крынки.

6 февраля сервис DeepState обнародовал видео, где можно увидеть, что украинские защитники установили флаг в Крынках на левом берегу. Также в феврале Силы оборонынанесли удар по полигону российских войск, в результате чего было уничтожено 60 оккупантов.

Как рассказывала представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, из Крынок не возвращается 60-70% штурмовых групп врага . Россияне вынуждены подтягивать ресурсы из тыла.

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