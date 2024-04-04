В Херсонской области ввели жесткие ограничения на въезд для иностранцев

В Херсонской области вводят жесткие ограничения на въезд иностранных граждан и международных организаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Херсонской ОВ в Telegram.

"Отныне нужно сообщить о четких планах посетить населенные пункты региона за 72 часа до визита. Это касается представителей иностранных, консульских учреждений, представительств международных организаций, добровольцев и т.д.", - говорится в сообщении.

Подать заполненные документы необходимо на электронную почту Комендатуры Херсонской области: kherson.komendant@gmail.com.

Письмо заполняется по установленной форме и в теме письма следует указать "Сообщение о передвижении".

В ОВА обращают внимание, что каждый представитель делегации должен подписать установленную форму и четко придерживаться указанной карты маршрута.

"В случае нарушения соблюдения маршрута или сроков, указанных в сообщении о передвижении, по решению коменданта Херсонской области осуществляется запрет въезда на территорию региона", - говорится в сообщении.