У Херсонській області ввели графіки відключень світла через удар росіян

"Ситуація в енергетичній системі Херсона залишається складною. Через знищення обладнання російськими ударами введено графіки погодинних відключень світла", - написав Прокудін.

За його словами, "Херсонобленерго" вже займається формуванням графіків. Їх мають оприлюднити завтра, 12 червня.

При цьому аварійно-відновлювальні роботи після удару росіян тривають. Енергетики докладають усіх зусиль, щоб відновити електропостачання.

Водночас у "Херсонобленерго" зазначили, що через пошкодження обладнання, що живить Херсон, у місті з вечора діють графіки аварійного відключення світла.