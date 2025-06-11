У Херсонській області ввели графіки відключень світла через удар росіян

У Херсонській області жителям відключають світло за графіками. Причина таких заходів - російський удар по енергетичному об'єкту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram і пресслужбу "Херсонобленерго".
"Ситуація в енергетичній системі Херсона залишається складною. Через знищення обладнання російськими ударами введено графіки погодинних відключень світла", - написав Прокудін.
За його словами, "Херсонобленерго" вже займається формуванням графіків. Їх мають оприлюднити завтра, 12 червня.
При цьому аварійно-відновлювальні роботи після удару росіян тривають. Енергетики докладають усіх зусиль, щоб відновити електропостачання.
Водночас у "Херсонобленерго" зазначили, що через пошкодження обладнання, що живить Херсон, у місті з вечора діють графіки аварійного відключення світла.
Нагадаємо, сьогодні, 11 червня, російські окупанти вдарили по енергетичному об'єкту в Херсонській області.
На тлі такої атаки росіян голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін закликав місцевих жителів підготуватися до можливої тривалої відсутності електропостачання.
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