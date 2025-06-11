РФ вдарила по енергообʼєкту на Херсонщині: мешканців закликають готуватися до відключень

Ситуація з електропостачанням у Херсонській області залишається складною. Можливі тривалі віключення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.

Російські війська завдали удару по важливому енергетичному об’єкту, що призвело до серйозних наслідків для енергосистеми регіону.

За його словами, енергетики роблять усе можливе, щоб ліквідувати наслідки російських обстрілів і якнайшвидше повернути світло в домівки мешканців.

"Всі необхідні служби і Міністерства надають потрібну допомогу. Вдячний їм за підтримку", - написав він.

Разом з тим, Прокудін попередив, що наразі неможливо спрогнозувати терміни завершення ремонтних робіт.

Через це мешканців Херсонщини закликають підготуватися до можливої тривалої відсутності електропостачання.

Графік відключення води

У Херсонській міській раді повідомили, що через знеструмлення, спричинене російськими атаками, вода у Херсоні подаватиметься за графіком - з 7:00 до 9:00 та з 17:00 до 19:00.

Графік діятиме до завершення аварійно-відновлювальних робіт.

Як інформують, можливі перебої з водопостачанням на верхніх поверхах багатоповерхівок.

"Запевняю, що енергетики і всі відповідні служби роблять все можливе й неможливе, аби відновити електропостачання. Про зміни інформуватиму окремо", - зазначив у Telegram начальник МВА Ярослав Шанько.