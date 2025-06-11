ua en ru
Ср, 11 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

РФ вдарила по енергообʼєкту на Херсонщині: мешканців закликають готуватися до відключень

Середа 11 червня 2025 15:02
UA EN RU
РФ вдарила по енергообʼєкту на Херсонщині: мешканців закликають готуватися до відключень Фото: РФ вдарила по енергооб'єкту, можливі тривалі відключення (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Ситуація з електропостачанням у Херсонській області залишається складною. Можливі тривалі віключення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.

Російські війська завдали удару по важливому енергетичному об’єкту, що призвело до серйозних наслідків для енергосистеми регіону.

За його словами, енергетики роблять усе можливе, щоб ліквідувати наслідки російських обстрілів і якнайшвидше повернути світло в домівки мешканців.

"Всі необхідні служби і Міністерства надають потрібну допомогу. Вдячний їм за підтримку", - написав він.

Разом з тим, Прокудін попередив, що наразі неможливо спрогнозувати терміни завершення ремонтних робіт.

Через це мешканців Херсонщини закликають підготуватися до можливої тривалої відсутності електропостачання.

Графік відключення води

У Херсонській міській раді повідомили, що через знеструмлення, спричинене російськими атаками, вода у Херсоні подаватиметься за графіком - з 7:00 до 9:00 та з 17:00 до 19:00.

Графік діятиме до завершення аварійно-відновлювальних робіт.

Як інформують, можливі перебої з водопостачанням на верхніх поверхах багатоповерхівок.

"Запевняю, що енергетики і всі відповідні служби роблять все можливе й неможливе, аби відновити електропостачання. Про зміни інформуватиму окремо", - зазначив у Telegram начальник МВА Ярослав Шанько.

Обстріл Херсона

Сьогодні у Херсоні внаслідок чергових обстрілів з боку російських військ постраждали двоє мирних мешканок.

Як повідомляє Херсонська ОВА, близько 04:00 окупанти вдарили по Шуменському мікрорайону. 85-річна жінка отримала вибухову травму та уламкове поранення руки.

Нагадаємо, 13 квітня російські загарбники обстріляли центр Херсон, внаслідок чого одна людина загинула, ще одна - поранена. У Херсоні було пошкоджено дитячий медзаклад.

Крім того, 17 квітня у Херсоні росіяни атакували "швидку", й в результаті обстрілу було поранено медика та водія.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Херсонська область Війна в Україні
NEWS
В Україну повернули тіла понад 1200 полеглих захисників
В Україну повернули тіла понад 1200 полеглих захисників
DAILY
Суд для Путіна: коли запрацює Трибунал і кого судитимуть за війну проти України
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Суд для Путіна: коли запрацює Трибунал і кого судитимуть за війну проти України