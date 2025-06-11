В Херсонской области ввели графики отключений света из-за удара россиян

"Ситуация в энергетической системе Херсона остается сложной. Из-за уничтожения оборудования российскими ударами введены графики почасовых отключений света", - написал Прокудин.

По его словам, "Херсоноблэнерго" уже занимается формировкой графиков. Их должны обнародовать завтра, 12 июня.

При этом аварийно-восстановительные работы после удара россиян продолжаются. Энергетики прилагают все усилия, чтобы восстановить электроснабжение.

В то же время в "Херсоноблэнерго" отметили, что из-за повреждения оборудования, которое питает Херсон, в городе с вечера действуют графики аварийного отключения света.