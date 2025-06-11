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В Херсонской области ввели графики отключений света из-за удара россиян

Иллюстративное фото: в Херсонской области возникли проблемы с электроснабжением (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Херсонской области жителям отключают свет по графикам. Причина таких мер - российский удар по энергетическому объекту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram и пресс-службу "Херсоноблэнерго".

"Ситуация в энергетической системе Херсона остается сложной. Из-за уничтожения оборудования российскими ударами введены графики почасовых отключений света", - написал Прокудин. 

По его словам, "Херсоноблэнерго" уже занимается формировкой графиков. Их должны обнародовать завтра, 12 июня. 

При этом аварийно-восстановительные работы после удара россиян продолжаются. Энергетики прилагают все усилия, чтобы восстановить электроснабжение. 

В то же время в "Херсоноблэнерго" отметили, что из-за повреждения оборудования, которое питает Херсон, в городе с вечера действуют графики аварийного отключения света. 

Удар россиян

Напомним, сегодня, 11 июня, российские оккупанты ударили по энергетическому объекту в Херсонской области.

На фоне такой атаки россиян глава Херсонской ОВА Александр Прокудин призвал местных жителей подготовиться к возможному длительному отсутствию электроснабжения.

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ХерсонХерсонская областьГрафики отключения светаЭлектроэнергияОтключение света