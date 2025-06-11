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У Херсонській області ввели графіки відключень світла через удар росіян

Херсон, Середа 11 червня 2025 18:33
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У Херсонській області ввели графіки відключень світла через удар росіян Ілюстративне фото: в Херсонській області виникли проблеми з електропостачанням (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Херсонській області жителям відключають світло за графіками. Причина таких заходів - російський удар по енергетичному об'єкту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram і пресслужбу "Херсонобленерго".

"Ситуація в енергетичній системі Херсона залишається складною. Через знищення обладнання російськими ударами введено графіки погодинних відключень світла", - написав Прокудін.

За його словами, "Херсонобленерго" вже займається формуванням графіків. Їх мають оприлюднити завтра, 12 червня.

При цьому аварійно-відновлювальні роботи після удару росіян тривають. Енергетики докладають усіх зусиль, щоб відновити електропостачання.

Водночас у "Херсонобленерго" зазначили, що через пошкодження обладнання, що живить Херсон, у місті з вечора діють графіки аварійного відключення світла.

Удар росіян

Нагадаємо, сьогодні, 11 червня, російські окупанти вдарили по енергетичному об'єкту в Херсонській області.

На тлі такої атаки росіян голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін закликав місцевих жителів підготуватися до можливої тривалої відсутності електропостачання.

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Херсон Херсонська область Графіки відключення світла Електроенергія Вимкнення світла
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