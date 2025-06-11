В Херсонской области ввели графики отключений света из-за удара россиян
В Херсонской области жителям отключают свет по графикам. Причина таких мер - российский удар по энергетическому объекту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram и пресс-службу "Херсоноблэнерго".
"Ситуация в энергетической системе Херсона остается сложной. Из-за уничтожения оборудования российскими ударами введены графики почасовых отключений света", - написал Прокудин.
По его словам, "Херсоноблэнерго" уже занимается формировкой графиков. Их должны обнародовать завтра, 12 июня.
При этом аварийно-восстановительные работы после удара россиян продолжаются. Энергетики прилагают все усилия, чтобы восстановить электроснабжение.
В то же время в "Херсоноблэнерго" отметили, что из-за повреждения оборудования, которое питает Херсон, в городе с вечера действуют графики аварийного отключения света.
Удар россиян
Напомним, сегодня, 11 июня, российские оккупанты ударили по энергетическому объекту в Херсонской области.
На фоне такой атаки россиян глава Херсонской ОВА Александр Прокудин призвал местных жителей подготовиться к возможному длительному отсутствию электроснабжения.
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