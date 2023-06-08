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В Херсонській області вода відійшла на 6 см, - ОВА

Фото: в Херсонській області вода опустилась на 6 см (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В Херсонській області вода відступила на 6 см і зараз тримається на рівні 5,55 м.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

За його словами, ситуація залишається складною, але поступово стабілізується. Всього на правому березі Дніпра відомо про 3624 підтоплених будинки. На лівому ж березі ситуація залишається критичною.

"Люди евакуюються власними силами, а їм в спину стріляють окупанти", - зазначив Прокудін.

Підрив Каховської ГЕС

Вночі 6 червня росіяни підірвали Каховську ГЕС за допомогою завчасно закладеної вибухівки. В "Укргідроенерго" повідомили, що ГЕС тепер неможливо відновити. На будівництво нової станції може піти до 5 років.

В Херсонській області та місті продовжується евакуація населення. Під час рятувальних операцій в обласному центрі, росіяни завдали по ньому удару. Внаслідок цього загинула одна людина і ще 17 отримало поранення.

Про наслідки підриву ГЕС станом на 8 червня читайте в матеріалі РБК-Україна.

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ХерсонХерсонська областьКаховська ГЕС