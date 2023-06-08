В Херсонской области вода отошла на 6 см, - ОВА

По его словам ситуация остается сложной, но постепенно стабилизируется. Всего на правом берегу Днепра известно о 3624 подтопленных домах. На левом же берегу ситуация остается критической.

"Люди эвакуируются собственными силами, а им в спину стреляют оккупанты", - отметил Прокудин.

Подрыв Каховской ГЭС

Ночью 6 июня россияне взорвали Каховскую ГЭС с помощью заранее заложенной взрывчатки. В "Укргидроэнерго" сообщили, что ГЭС теперь невозможно восстановить. На строительство новой станции может уйти до 5-ти лет.

В Херсонской области и в городе продолжается эвакуация населения. Во время спасательных операций в областном центре россияне нанесли по нему удар. В результате погиб один человек и еще 17 получили ранения.

О последствиях подрыва ГЭС на 8 июня читайте в материале РБК-Украина.

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