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В Херсонской области вода отошла на 6 см, - ОВА

Фото: в Херсонской области вода опустилась на 6 см (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В Херсонской области вода отступила на 6 см и сейчас держится на уровне 5,55 м.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина.

По его словам ситуация остается сложной, но постепенно стабилизируется. Всего на правом берегу Днепра известно о 3624 подтопленных домах. На левом же берегу ситуация остается критической.

"Люди эвакуируются собственными силами, а им в спину стреляют оккупанты", - отметил Прокудин.

Подрыв Каховской ГЭС

Ночью 6 июня россияне взорвали Каховскую ГЭС с помощью заранее заложенной взрывчатки. В "Укргидроэнерго" сообщили, что ГЭС теперь невозможно восстановить. На строительство новой станции может уйти до 5-ти лет.

В Херсонской области и в городе продолжается эвакуация населения. Во время спасательных операций в областном центре россияне нанесли по нему удар. В результате погиб один человек и еще 17 получили ранения.

О последствиях подрыва ГЭС на 8 июня читайте в материале РБК-Украина.

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ХерсонХерсонская областьКаховская ГЭС