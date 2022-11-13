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У Херсонській області відновлюють газопостачання: скільки осель вже підключили

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Херсонська область, Неділя 13 листопада 2022 16:13
У Херсонській області відновлюють газопостачання: скільки осель вже підключили Фото: у У Херсонській області відновлюють газопостачання (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На звільненій території Херсонської області фахівці "Херсонгазу" ремонтують газопроводи, пошкоджені через бойові дії. Газ повертається до будинків мешканців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

Зазначається, що вдалося відновити доставку природного газу у більше ніж 300 осель мешканців звільнених населених пунктів Херсонської області.

Наголошується, що швидкість проведення ремонтних робіт залежить від розмінування деокупованих територій.

Нагадаємо, президент України Володимира Зеленського українські військові встановили контроль у 60 населених пунктах Херсонської області протягом останніх днів.

Тим часом жителів Херсона просять не наближатися завтра до центральної частини міста через роботи з розмінування.

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