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В Херсонской области возобновляют газоснабжение: сколько домов уже подключили

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Херсонская область, Воскресенье 13 ноября 2022 16:13
В Херсонской области возобновляют газоснабжение: сколько домов уже подключили Фото: в Херсонской области возобновляют газоснабжение (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

На освобожденной территории Херсонской области специалисты "Херсонгаза" ремонтируют газопроводы, поврежденные из-за боевых действий. В дома жителей возвращают газ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

Отмечается, что удалось возобновить доставку природного газа в более 300 жильцов жителей освобожденных населенных пунктов Херсонской области.

При этом скорость проведения ремонтных работ зависит от разминирования оккупированных территорий.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский украинские военные установили контроль в 60 населенных пунктах Херсонской области в течение последних дней.

Между тем, жителей Херсона просят не приближаться завтра к центральной части города из-за работ по разминированию.

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