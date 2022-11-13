В Херсонской области возобновляют газоснабжение: сколько домов уже подключили
На освобожденной территории Херсонской области специалисты "Херсонгаза" ремонтируют газопроводы, поврежденные из-за боевых действий. В дома жителей возвращают газ.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.
Отмечается, что удалось возобновить доставку природного газа в более 300 жильцов жителей освобожденных населенных пунктов Херсонской области.
При этом скорость проведения ремонтных работ зависит от разминирования оккупированных территорий.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский украинские военные установили контроль в 60 населенных пунктах Херсонской области в течение последних дней.
Между тем, жителей Херсона просят не приближаться завтра к центральной части города из-за работ по разминированию.
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