У Херсонській області важка ситуація зі світлом: будуть повторні відключення

"Остання російська атака спричинила важку ситуацію в електромережах. Всі служби працюють над стабілізацією ситуації", - зазначив Прокудін.

Голова ОВА попередив, що у Херсонській області деякі з включених ділянок знову вимикатимуть для балансування енергосистеми.

Нагадаємо, що після масованої атаки ворога 28 листопада найскладніша ситуація зі світлом була у Миколаївській та Херсонській областях. Жителів Херсона попереджали, що місто декілька днів може бути знеструмлене. У Херсоні також вводили графіки подачі води.

З даними міської влади, станом на ранок 30 листопада у Херсоні були заживлені понад 50 об’єктів критичної інфраструктури та до 10 тисяч побутових споживачів.