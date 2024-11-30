У Херсонській області важка ситуація зі світлом: будуть повторні відключення

У Херсонській області складна ситуація зі світлом. Ділянки, де відновити електроенергію, можуть знову вимикати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.
"Остання російська атака спричинила важку ситуацію в електромережах. Всі служби працюють над стабілізацією ситуації", - зазначив Прокудін.
Голова ОВА попередив, що у Херсонській області деякі з включених ділянок знову вимикатимуть для балансування енергосистеми.
Нагадаємо, що після масованої атаки ворога 28 листопада найскладніша ситуація зі світлом була у Миколаївській та Херсонській областях. Жителів Херсона попереджали, що місто декілька днів може бути знеструмлене. У Херсоні також вводили графіки подачі води.
З даними міської влади, станом на ранок 30 листопада у Херсоні були заживлені понад 50 об’єктів критичної інфраструктури та до 10 тисяч побутових споживачів.
Росія завдала нового масованого удару по українській енергетиці 28 листопада. Рятувальники зафіксували пошкодження у 14 областях України.
За даними ДСНС, росіяни пошкодили об’єкти інфраструктури у Рівненській Львівській, Кіровоградській, Київській, Волинській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Миколаївській та Вінницькій областях.
Через масовану атаку та пошкоджень енергетики були змушені посилити відключення світла. Поки в уряді не можуть спрогнозувати терміни стабілізації ситуації зі світлом.
Як довго можуть тривати жорсткі графіки відключення світла - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.
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