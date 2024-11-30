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В Херсонской области тяжелая ситуация со светом: будут повторные отключения

Фото: в Херсонской области предупредили о повторных отключениях света (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Херсонской области сложная ситуация со светом. Участки, где восстановить электроэнергию, могут снова отключать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.

"Последняя российская атака повлекла за собой тяжелую ситуацию в электросетях. Все службы работают над стабилизацией ситуации", - отметил Прокудин.

Глава ОВА предупредил, что в Херсонской области некоторые из включенных участков будут снова выключать для балансировки энергосистемы.

Напомним, что после массированной атаки врага 28 ноября сложная ситуация со светом была в Николаевской и Херсонской областях. Жителей Херсона предупреждали, что город несколько дней может быть обесточен. В Херсоне также вводились графики подачи воды.

По данным городских властей, по состоянию на утро 30 ноября в Херсоне было заживлено более 50 объектов критической инфраструктуры и до 10 тысяч бытовых потребителей.

 

Массированная атака на энергетику Украины

Россия нанесла новый массированный удар по украинской энергетике 28 ноября Спасатели зафиксировали повреждения в 14 областях Украины.

По данным ГСЧС, россияне повредили объекты инфраструктуры в Ровенской Львовской, Кировоградской, Киевской, Волынской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Николаевской и Винницкой областях.

Из-за массированной атаки и повреждений энергетики были вынуждены усилить отключения света. Пока в правительстве не могут спрогнозировать сроки стабилизации ситуации со светом.

Как долго могут продолжаться жесткие графики отключения света - узнайте в материале РБК-Украина.

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Херсонская областьЭлектроэнергияОтключения светаЭнергетики