У Херсонській області важка ситуація зі світлом: будуть повторні відключення
У Херсонській області складна ситуація зі світлом. Ділянки, де відновити електроенергію, можуть знову вимикати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.
"Остання російська атака спричинила важку ситуацію в електромережах. Всі служби працюють над стабілізацією ситуації", - зазначив Прокудін.
Голова ОВА попередив, що у Херсонській області деякі з включених ділянок знову вимикатимуть для балансування енергосистеми.
Нагадаємо, що після масованої атаки ворога 28 листопада найскладніша ситуація зі світлом була у Миколаївській та Херсонській областях. Жителів Херсона попереджали, що місто декілька днів може бути знеструмлене. У Херсоні також вводили графіки подачі води.
З даними міської влади, станом на ранок 30 листопада у Херсоні були заживлені понад 50 об’єктів критичної інфраструктури та до 10 тисяч побутових споживачів.
Масована атака на енергетику України
Росія завдала нового масованого удару по українській енергетиці 28 листопада. Рятувальники зафіксували пошкодження у 14 областях України.
За даними ДСНС, росіяни пошкодили об’єкти інфраструктури у Рівненській Львівській, Кіровоградській, Київській, Волинській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Миколаївській та Вінницькій областях.
Через масовану атаку та пошкоджень енергетики були змушені посилити відключення світла. Поки в уряді не можуть спрогнозувати терміни стабілізації ситуації зі світлом.
Як довго можуть тривати жорсткі графіки відключення світла - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.
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