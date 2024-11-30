В Херсонской области тяжелая ситуация со светом: будут повторные отключения

В Херсонской области сложная ситуация со светом. Участки, где восстановить электроэнергию, могут снова отключать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.

"Последняя российская атака повлекла за собой тяжелую ситуацию в электросетях. Все службы работают над стабилизацией ситуации", - отметил Прокудин.

Глава ОВА предупредил, что в Херсонской области некоторые из включенных участков будут снова выключать для балансировки энергосистемы.

Напомним, что после массированной атаки врага 28 ноября сложная ситуация со светом была в Николаевской и Херсонской областях. Жителей Херсона предупреждали, что город несколько дней может быть обесточен. В Херсоне также вводились графики подачи воды.

По данным городских властей, по состоянию на утро 30 ноября в Херсоне было заживлено более 50 объектов критической инфраструктуры и до 10 тысяч бытовых потребителей.