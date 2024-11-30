В Херсонской области тяжелая ситуация со светом: будут повторные отключения
В Херсонской области сложная ситуация со светом. Участки, где восстановить электроэнергию, могут снова отключать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.
"Последняя российская атака повлекла за собой тяжелую ситуацию в электросетях. Все службы работают над стабилизацией ситуации", - отметил Прокудин.
Глава ОВА предупредил, что в Херсонской области некоторые из включенных участков будут снова выключать для балансировки энергосистемы.
Напомним, что после массированной атаки врага 28 ноября сложная ситуация со светом была в Николаевской и Херсонской областях. Жителей Херсона предупреждали, что город несколько дней может быть обесточен. В Херсоне также вводились графики подачи воды.
По данным городских властей, по состоянию на утро 30 ноября в Херсоне было заживлено более 50 объектов критической инфраструктуры и до 10 тысяч бытовых потребителей.
Массированная атака на энергетику Украины
Россия нанесла новый массированный удар по украинской энергетике 28 ноября Спасатели зафиксировали повреждения в 14 областях Украины.
По данным ГСЧС, россияне повредили объекты инфраструктуры в Ровенской Львовской, Кировоградской, Киевской, Волынской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Николаевской и Винницкой областях.
Из-за массированной атаки и повреждений энергетики были вынуждены усилить отключения света. Пока в правительстве не могут спрогнозировать сроки стабилизации ситуации со светом.
Как долго могут продолжаться жесткие графики отключения света - узнайте в материале РБК-Украина.
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