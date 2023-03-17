В Херсонской области гражданский подорвался на российской мине
В селе Малая Сейдеминуха Херсонской области 57-летний гражданский подорвался на вражеской мине. В результате взрыва мужчина получил тяжелые ранения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Херсонской областной военной администрации.
"В селе Малая Сейдеминуха Калиновской громады 57-летний мужчина собирал дрова, как вдруг наступил на мину, оставленную российскими оккупантами", - пишет пресс-служба.
В результате взрыва мужчина потерял часть левой ноги и получил осколочные ранения правой голени. В тяжелом состоянии гражданский был госпитализирован в ближайшее медицинское учреждение. Сейчас врачи борются за его жизнь.
ОВА добавляет, что минная опасность в Херсонской области остается крайне высокой.
"Поэтому неукоснительно придерживайтесь элементарных правил безопасности. Сейчас не стоит посещать поля, лесополосы и другие места, которые еще не обследовали саперы. Если увидели взрывоопасный предмет, осторожно отойдите на несколько метров и позовите спасателей или правоохранителей. Ни в коем случае не трогайте его самостоятельно", - пишет ОВА.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в Херсонской области в поле сдетонировал кассетный боеприпас. Один из гражданских получил ранения в результате взрыва.
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