У Херсонській області троє жителів підірвались на російських мінах

"Вчора поблизу села Високе на міні, залишеній російськими окупантами, підірвався місцевий житель, він отримав поранення. У цей момент чоловік працював на полі", - написав Янушевич.

Також він повідомив, що сьогодні поблизу села Червоний Яр постраждали двоє братів, які на полі збирали гільзи. Вони також підірвалися на міні. Один чоловік помер у лікарні.

"Тому вкотре наполегливо прошу - користуйтеся тільки тими маршрутами та місцями, що вже обстежили сапери. Зараз не потрібну відвідувати лісосмуги, посадки та поля. Це вкрай небезпечно", - підкреслив голова Херсонської ОВА.