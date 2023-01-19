У Херсонській області троє жителів підірвались на російських мінах

У Херсонській області стає дедалі більше випадків підриву на російських мінах. За два дні від вибухонебезпечних предметів постраждали троє жителів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.
"Вчора поблизу села Високе на міні, залишеній російськими окупантами, підірвався місцевий житель, він отримав поранення. У цей момент чоловік працював на полі", - написав Янушевич.
Також він повідомив, що сьогодні поблизу села Червоний Яр постраждали двоє братів, які на полі збирали гільзи. Вони також підірвалися на міні. Один чоловік помер у лікарні.
"Тому вкотре наполегливо прошу - користуйтеся тільки тими маршрутами та місцями, що вже обстежили сапери. Зараз не потрібну відвідувати лісосмуги, посадки та поля. Це вкрай небезпечно", - підкреслив голова Херсонської ОВА.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у понеділок, 16 січня, у Бериславському районі Херсонської області двоє чоловіків підірвалися на міні російських окупантів. Внаслідок чого вони загинули.
Також раніше ми писали, що у Херсонській області, поблизу Великої Олександрівки двоє чоловіків підірвалися на міні. Внаслідок чого вони загинули.
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