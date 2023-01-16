ua ru
Пн, 16 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Херсонській області двоє людей загинули, підірвавшись на міні

Новость на русском →
Херсонська область , Понеділок 16 січня 2023 18:32
У Херсонській області двоє людей загинули, підірвавшись на міні Фото: у Херсонській області двоє людей загинули, підірвавшись на міні (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У понеділок, 16 січня, у Бериславському районі Херсонської області двоє чоловіків підірвалися на міні російських окупантів. Внаслідок чого вони загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Як стало відомо, чоловіки поїхали перевірити свої поля та натрапили на вибухонебезпечний предмет.

Зазначено, що 53-річний чоловік загинув на місці, іншого постраждалого забрала карета швидкої допомоги, але по дорозі до лікарні 36-річний чоловік також помер.

"Шановні громадяни! Вкотре нагадуємо, що там, де велись бойові дії залишається вкрай важка ситуація. Великі території заміновані та несуть смертельну небезпеку!", - написали в ДСНС.

Повертаючись до деокупованих населених пунктів дотримуйтесь наступних правил:

  • Користуйтесь асфальтними і бетонними дорогами.
  • Не підходьте до покинутих будівель, автівок, блокпостів.
  • Не чіпайте підозрілі предмети.
  • Не заходьте у ліси й лісосмуги, сади, на поля й городи.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що 15 січня у Херсонській області, поблизу Великої Олександрівки двоє чоловіків підірвалися на міні російських окупантів. Внаслідок чого вони загинули.

Також раніше ми писали, що 8 січня у Великоолександрівській громаді Херсонської області на міні, залишеній росіянами, підірвався місцевий житель.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська область Війна Росії проти України
NEWS
Карта війни в Україні на 16 січня: британська розвідка оновила дані
Карта війни в Україні на 16 січня: британська розвідка оновила дані
DAILY
Закарпаття 24/7. Як живе єдиний регіон України, де немає комендантської години
Марія Бунякінаспеціально для РБК-Україна Закарпаття 24/7. Як живе єдиний регіон України, де немає комендантської години