Фото: у Херсонській області двоє людей загинули, підірвавшись на міні (Getty Images)

У понеділок, 16 січня, у Бериславському районі Херсонської області двоє чоловіків підірвалися на міні російських окупантів. Внаслідок чого вони загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Як стало відомо, чоловіки поїхали перевірити свої поля та натрапили на вибухонебезпечний предмет. Зазначено, що 53-річний чоловік загинув на місці, іншого постраждалого забрала карета швидкої допомоги, але по дорозі до лікарні 36-річний чоловік також помер. "Шановні громадяни! Вкотре нагадуємо, що там, де велись бойові дії залишається вкрай важка ситуація. Великі території заміновані та несуть смертельну небезпеку!", - написали в ДСНС. Повертаючись до деокупованих населених пунктів дотримуйтесь наступних правил: Користуйтесь асфальтними і бетонними дорогами.

Не підходьте до покинутих будівель, автівок, блокпостів.

Не чіпайте підозрілі предмети.

Не заходьте у ліси й лісосмуги, сади, на поля й городи.