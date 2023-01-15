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Двоє чоловіків підірвалися на міні росіян у полі в Херсонській області

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Херсонська область, Неділя 15 січня 2023 12:15
Двоє чоловіків підірвалися на міні росіян у полі в Херсонській області Фото: двоє чоловіків підірвалися на міні росіян у полі в Херсонській області (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

У Херсонській області, поблизу Великої Олександрівки двоє чоловіків підірвалися на міні російських окупантів. Внаслідок чого вони загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

"Поблизу Великої Олександрівки на міні, залишеній російськими окупантами, підірвалися люди. Два чоловіки, 53 та 35 років, перевіряли свої поля та натрапили на ворожу міну. Через отримані поранення обидва загинули на місці події", - написав Янушевич.

Очільник ОВА наголосив, що мінна небезпека в Херсонській області залишається надзвичайно високою.

"Будь ласка, утримайтеся від відвідин полів, лісосмуг та інших місць, які ще не обстежили сапери. Якщо ви натрапили на вибухонебезпечний предмет, в жодному разі не чіпайте його. Повідомте про таку знахідку правоохоронців або рятувальників", - закликав Янушевич.

Двоє чоловіків підірвалися на міні росіян у полі в Херсонській області

Нагадаємо, раніше у Великоолександрівській громаді Херсонської області місцевий житель також підірвався на міні.

Також ми писали, що у селі Новий Берислав Херсонської області на протипіхотній міні "Пелюсток", залишеній окупантами, підірвався місцевий житель.

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