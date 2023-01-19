В Херсонской области трое жителей подорвались на российских минах

"Вчера вблизи села Высокое на мине, оставленной российскими оккупантами, подорвался местный житель, он получил ранение. В этот момент мужчина работал на поле", - написал Янушевич.

Также он сообщил, что сегодня вблизи села Красный Яр пострадали два брата, которые на поле собирали гильзы. Они также подорвалисьна мине. Один мужчина скончался в больнице.

"Поэтому еще раз настойчиво прошу - пользуйтесь только теми маршрутами и местами, которые уже обследовали саперы. Сейчас не нужно посещать лесополосы, посадки и поля. Это крайне опасно", - подчеркнул глава Херсонской ОВА.