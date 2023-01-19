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В Херсонской области трое жителей подорвались на российских минах

Фото: в Херсонской области трое жителей взорвались на мини (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Херсонской области становится все больше случаев подрыва на российских минах. За два дня от взрывоопасных предметов пострадали трое жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

"Вчера вблизи села Высокое на мине, оставленной российскими оккупантами, подорвался местный житель, он получил ранение. В этот момент мужчина работал на поле", - написал Янушевич.

Также он сообщил, что сегодня вблизи села Красный Яр пострадали два брата, которые на поле собирали гильзы. Они также подорвалисьна мине. Один мужчина скончался в больнице.

"Поэтому еще раз настойчиво прошу - пользуйтесь только теми маршрутами и местами, которые уже обследовали саперы. Сейчас не нужно посещать лесополосы, посадки и поля. Это крайне опасно", - подчеркнул глава Херсонской ОВА.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в понедельник, 16 января, в Бериславском районе Херсонской области двое мужчин подорвались на мине российских оккупантов. В результате чего они погибли.

Также ранее мы писали, что в Херсонской области, вблизи Великой Александровки, двое мужчин подорвались на мине. В результате чего они погибли.

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Херсонская областьВойна России против Украины