В Херсонській області троє людей сьогодні підірвались на мінах

Фото: в Херсонській області троє людей підірвались на мінах (GettyImages)

Сьогодні, 12 лютого, в Херсонській області троє людей підірвались на мінах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського.

"Сьогодні на території Херсонської області ще троє людей загинуло, підірвавшись на мінах", - заявив Соболевський. Соболевський закликав всіх мешканців Херсонської області дотримуватись максимальної обережності при виявленні небезпечних предметів. "Не наближайтеся до них, одразу звертайтеся до поліції чи ДСНС. При пересуванні за межами населених пунктів використовуйте лише перевірені маршрути", - додав заступник голови.