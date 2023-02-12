В Херсонской области три человека сегодня взорвались на минах

Фото: в Херсонской области три человека взорвались на минах (GettyImages)

Сегодня, 12 февраля, в Херсонской области три человека взорвались на минах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя председателя Херсонского областного совета Юрия Соболевского.

"Сегодня на территории Херсонской области еще три человека погибли, взорвавшись на минах", - заявил Соболевский. Соболевский призвал всех жителей Херсонской области соблюдать максимальную осторожность при обнаружении опасных предметов. "Не приближайтесь к ним, сразу обращайтесь в полицию или ГСЧС. При передвижении за пределами населенных пунктов используйте только проверенные маршруты", - добавил заместитель председателя.