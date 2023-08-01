Поблизу села Чкалове у Херсонській області тракторист підірвався на російській вибухівці. Внаслідок чого чоловік отримав важкі поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Херсонської ОВА.

Як повідомляється, під час виконання польових робіт 41-річний чоловік на тракторі наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет. Він здетонував, через що тракторист дістав тілесні ушкодження.

Потерпілого шпиталізували з уламковими пораненнями спини, руки та голови. Наразі йому надають медичну допомогу.

"Аби уникнути трагедії, варто дотримуватися правил мінної безпеки. Не потрібно зараз відвідувати поля, лісосмуги, узбережжя річок та інші потенційно заміновані території!", - нагадали в ОВА.

Заміновані території України

Варто зауважити, що на деокупованих територіях місцеві жителі регулярно натрапляють на міни. За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.

Рятувальники закликають українців не відвідувати ліси, поля, лісосмуги, узбіччя доріг, береги водойм тощо. Це може бути смертельно небезпечно.

Розмінування України

Через бойові дії та окупацію частина територій України забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.

Тому Україна започатковує нову державну політику з гуманітарного розмінування, а також закликає інші країни допомогти у цій сфері.

Крім того, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв'ю РБК-Україна розповів про пріоритетні ділянки для розмінування. За його словами, мова йде у першу чергу про траси під лініями електропередач та поля.