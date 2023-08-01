В Херсонской области тракторист подорвался на российской взрывчатке
Вблизи села Чкалово в Херсонской области тракторист подорвался на российской взрывчатке. В результате чего мужчина получил тяжелые ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Херсонской ОВА.
Как сообщается, во время выполнения полевых работ 41-летний мужчина на тракторе наехал на неизвестный взрывоопасный предмет. Он сдетонировал, из-за чего тракторист получил телесные повреждения.
Пострадавшего госпитализировали с обломочными ранениями спины, руки и головы. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь.
"Во избежание трагедии стоит придерживаться правил минной безопасности. Не нужно сейчас посещать поля, лесополосы, побережье рек и другие потенциально заминированные территории!", - напомнили в ОВА.
Заминированные территории Украины
Следует заметить, что на деоккупированных территориях местные жители регулярно попадают на мины. По данным ГСЧС, потенциально опасными из-за заминирования треть от общей площади Украины.
Спасатели призывают украинцев не посещать леса, поля, лесополосы, обочины дорог, берега водоемов и т.д. Это может быть смертельно опасно.
Разминирование Украины
Из-за боевых действий и оккупации часть территорий Украины загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину наиболее заминированной страной в мире.
Поэтому Украина начинает новую государственную политику по гуманитарному разминированию, а также призывает другие страны помочь в этой сфере.
Кроме того, министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью РБК-Украина рассказал о приоритетных участках для разминирования. По его словам, речь идет в первую очередь о трассах под линиями электропередач и полей.
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