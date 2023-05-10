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В Херсонской области тракторист подорвался на российской мине

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Среда 10 мая 2023 17:48
В Херсонской области тракторист подорвался на российской мине Фото: в Херсонской области тракторист подорвался на российской мине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Недалеко от села Дмитренко Херсонской области тракторист подорвался на вражеской мине. Мужчина отделался царапинами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Бериславской РГА Владимира Литвинова.

Как пишет Литвинов, инцидент произошел во время выполнения полевых работ.

"Из-за детонации трактор сгорел, чудом мужчина отделался царапинами. Ему оказали медицинскую помощь и отпустили", - добавляет глава РГА.

Литвинов отметил, что в Херсонской области остается высокой минная опасность. Зоной повышенной опасности является побережье водоемов, поля, лесополосы, обочины дорог, пустыри.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня на мине также подорвался еще один трактор в Ровенской области. В результате чего один человек погиб, а еще один пострадал.

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