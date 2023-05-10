В Херсонской области тракторист подорвался на российской мине

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Бериславской РГА Владимира Литвинова.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня на мине также подорвался еще один трактор в Ровенской области. В результате чего один человек погиб, а еще один пострадал.

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