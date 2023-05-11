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В Херсонській області сили ППО знищили ворожий "Орлан-10"

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Четвер 11 травня 2023 18:20
В Херсонській області сили ППО знищили ворожий "Орлан-10" Фото: ілюстроване зображення (mil.in.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В Херсонській області українські воїни "приземлили" ворожий розвідувальний БПЛА типу "Орлан-10".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку повітряного командування "Південь".

"11 травня 2023 року, в Херсонській області, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено російський розвідувальний БпЛА "Орлан-10", - пише пресслужба командування.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що цієї ночі, бійці Національної гвардії збили російський розвідувальний БПЛА в небі над Дніпропетровською областю. Воїни показали фотографії "приземленого" безпілотника.

Також цієї ж ночі наші воїни збили іранський "Шахед" окупантів в районі Запоріжжя.

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