В Херсонській області сили ППО знищили ворожий "Орлан-10"

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінк у повітряного командування "Південь".

"11 травня 2023 року, в Херсонській області, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено російський розвідувальний БпЛА "Орлан-10", - пише пресслужба командування.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що цієї ночі, бійці Національної гвардії збили російський розвідувальний БПЛА в небі над Дніпропетровською областю. Воїни показали фотографії "приземленого" безпілотника.

Також цієї ж ночі наші воїни збили іранський "Шахед" окупантів в районі Запоріжжя.

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