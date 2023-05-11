ua ru
Чт, 11 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Херсонской области силы ПВО уничтожили вражеский "Орлан-10"

Новина українською →
Четверг 11 мая 2023 18:20
В Херсонской области силы ПВО уничтожили вражеский "Орлан-10" Фото: иллюстрированное изображение (mil.in.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Херсонской области украинские воины "приземлили" вражеский разведывательный БПЛА типа "Орлан-10".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу у воздушного командования "Юг".

"11 мая 2023 года, в Херсонской области, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожен российский разведывательный БПЛА "Орлан-10", - пишет пресс-служба командования.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что этой ночью бойцы Национальной гвардии сбили российский разведывательный БПЛА в небе над Днепропетровской областью. Воины показали фотографии "приземленного" беспилотника.

Также этой же ночью наши воины сбили иранский "Шахед" оккупантов в районе Запорожья.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Переломный момент. Что известно о ракетах Storm Shadow и как они могут усилить ВСУ
Переломный момент. Что известно о ракетах Storm Shadow и как они могут усилить ВСУ
DAILY
Разведчик батальона "Волки Да Винчи": В Бахмуте мы сломали хребет империи
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Разведчик батальона "Волки Да Винчи": В Бахмуте мы сломали хребет империи