В Херсонской области силы ПВО уничтожили вражеский "Орлан-10"

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу у воздушного командования "Юг".

"11 мая 2023 года, в Херсонской области, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожен российский разведывательный БПЛА "Орлан-10", - пишет пресс-служба командования.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что этой ночью бойцы Национальной гвардии сбили российский разведывательный БПЛА в небе над Днепропетровской областью. Воины показали фотографии "приземленного" беспилотника.

Также этой же ночью наши воины сбили иранский "Шахед" оккупантов в районе Запорожья.

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