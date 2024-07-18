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У Херсонській області роз'яснили правила в'їзду для представників міжнародних організацій

Фото: в Херсонській області нагадали про правила в'їзду для представників міжнародних організацій (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Представники міжнародних організацій повинні наперед повідомляти про свої плани відвідати Херсонську область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську обласну військову адміністрацію в Telegram.

Як зазначили в ОВА, такі правила в'їзду запровадили у рамках указу коменданта Херсонської області від 28 березня цього року.

У відомстві уточнили, що представникам міжнародних організацій потрібно не пізніше ніж за 72 години до візиту заповнити форму та надіслати її на електронну пошту: kherson.komendant@post.mil.gov.ua. У темі листа необхідно вказати "Повідомлення про пересування".

В ОВА наголосили, що підписати форму має кожен представник делегації. При цьому необхідно дотримуватись встановленого маршруту.

Варто зауважити, що про нові правила в'їзду до Херсонської області для іноземців та представників міжнародних організацій стало відомо ще на початку квітня.

Обмеження на пересуванні Херсонської області

Нагадаємо, в Херсонській області вже неодноразово вводили обмеження на пересування, оскільки вона є прифронтовою.

Зокрема, наприкінці квітня обмеження на пересування біля річок та місць зведення фортифікацій запроваджували для цивільного населення регіону.

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