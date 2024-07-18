В Херсонской области разъяснили правила въезда для представителей международных организаций

Представители международных организаций должны заранее сообщать о своих планах посетить Херсонскую область.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную военную администрацию в Telegram.
Как отметили в ОВА, такие правила въезда ввели в рамках указа коменданта Херсонской области от 28 марта этого года.
В ведомстве уточнили, что представителям международных организаций нужно не позднее чем за 72 часа до визита заполнить форму и отослать ее на электронную почту: kherson.komendant@post.mil.gov.ua. В теме письма необходимо указать "Сообщение о передвижении".
В ОВА подчеркнули, что подписать форму должен каждый представитель делегации. При этом необходимо придерживаться установленного маршрута.
Стоит заметить, что о новых правилах въезда в Херсонскую область для иностранцев и представителей международных организаций стало известно еще в начале апреля.
Напомним, в Херсонской области уже неоднократно вводили ограничения на передвижения, поскольку она является прифронтовой.
В частности, в конце апреля ограничения на передвижение возле рек и мест возведения фортификаций вводили для гражданского населения региона.
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