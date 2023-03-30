У Херсонській області на російській міні підірвався чоловік

Інцидент стався в селі Мала Олександрівка. 67-річний мешканець села пішов у лісосмугу поблизу села, де й натрапив на російську вибухівку.

"Внаслідок детонації міни чоловік отримав численні опіки тіла та обличчя, й наразі перебуває у важкому стані. Медики борються за його життя", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше поблизу села Великопілля в Миколаївській області автомобіль ДСНС підірвався на російській міні.

Крім того, 22 березня троє мешканців одного із сіл Миколаївської області підірвалися на російській міні, коли поїхали полем до лісосмуги збирати дрова. Усі вони загинули.

Додамо, що раніше в Ізюмському районі автомобіль підірвався на ворожій міні, внаслідок чого загинули двоє людей.

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