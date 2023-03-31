В Херсонской области на российской мине подорвались трое энергетиков
Фото: в Херсонской области на российской мини взорвались три человека (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Херсонской области на российской мине подорвались три человека. Это произошло в селе Посад-Покровское.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на главу Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина.
Глава Херсонской ОВА отметил, что подорвались энергетики в то время, когда ремонтировали электросети.
"По предварительной информации, двое мужчин погибли, а один - получил ранения. На месте уже работают бригады скорой помощи", - говорится в сообщении.
Напомним,вчера в Херсонской области на российской мине подорвался 67-летний мужчина. В результате получил многочисленные ожоги тела и лица.
Также ранее мы писали о том, что в Херсонской области российский "Лепесток" взорвался в руках мужчины.