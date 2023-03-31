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В Херсонской области на российской мине подорвались трое энергетиков

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Херсонская область, Пятница 31 марта 2023 11:44
В Херсонской области на российской мине подорвались трое энергетиков Фото: в Херсонской области на российской мини взорвались три человека (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Херсонской области на российской мине подорвались три человека. Это произошло в селе Посад-Покровское.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на главу Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина.

Глава Херсонской ОВА отметил, что подорвались энергетики в то время, когда ремонтировали электросети.

"По предварительной информации, двое мужчин погибли, а один - получил ранения. На месте уже работают бригады скорой помощи", - говорится в сообщении.

Напомним,вчера в Херсонской области на российской мине подорвался 67-летний мужчина. В результате получил многочисленные ожоги тела и лица.

Также ранее мы писали о том, что в Херсонской области российский "Лепесток" взорвался в руках мужчины.

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