У Херсонській області росіяни тримали в катівнях навіть дітей, - омбудсмен

На території Херсонської області вперше були встановлені факти, що одночасно в камерах катівень тижнями цілодобово тримали чоловіків і жінок разом. Була окрема камера для дітей.

"Тортури, побиття, сексуальне насильство, але чоловіків і жінок разом - не тримали. При чому, їх не випускали тижнями. Навіть в туалет треба було ходити жінкам при чоловіках, а чоловікам - при жінках", - розповів омбудсмен.

За словами Лубінця, у кожній камері були встановлені відеокамери для спостереження, запис вівся зі звуком. Омбудсмен підкреслив, що люди, які піддавалися тортурам це зрозуміли, бо як тільки херсонці починали говорити про окупацію, то миттєво до камер забігали люди в масках і всіх жорстоко били.

"Тут була окрема камера, де тримали підлітків. Ми зараз встановлюємо їхній вік. Люди розповідають, що деякі хлопці виглядали приблизно на років 14. В інших областях ми не виявляли камер для дітей чи підлітків", - зазначив Лубінець.

Представники РФ бачили людей з проукраїнським світоглядом, то це їх ще більше провокувало вдаватися до надзвичайно жорстокого поводження з місцевим населенням. Це очевидне придушенням громадського спротиву з елементами воєнних злочинів проти людяності. До цього були причетні представники Росгвардії та військовослужбовці російської армії.