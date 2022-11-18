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В Херсонской области россияне держали в застенках даже детей, - омбудсмен

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Украина, Пятница 18 ноября 2022 22:00
В Херсонской области россияне держали в застенках даже детей, - омбудсмен Фото: омбудсмен Дмитрий Лубинец (УНИАН)
Автор: Дмитрий Браславский

На территории Херсонской области впервые были установлены факты, что одновременно в камерах неделями круглосуточно держали мужчин и женщин вместе. Была отдельная камера для детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу омбудсмена Дмитрия Лубинца.

"Пытки, избиения, сексуальное насилие, но мужчин и женщин вместе - не держали. Причем, их не выпускали неделями. Даже в туалет нужно было ходить женщинам при мужчинах, а мужчинам - при женщинах", - рассказал омбудсмен.

По словам Лубинца, в каждой камере были установлены видеокамеры для наблюдения, запись велась со звуком. Омбудсмен подчеркнул, что люди, подвергавшиеся пыткам, это поняли, потому что как только херсонцы начинали говорить об оккупации, то мгновенно в камеры забегали люди в масках и всех жестоко избивали.

"Здесь была отдельная камера, где держали подростков. Мы сейчас устанавливаем их возраст. Люди рассказывают, что некоторые ребята выглядели примерно на лет 14. В других областях мы не обнаруживали камеры для детей или подростков", - отметил Лубинец.

Представители РФ видели людей с проукраинским мировоззрением, это их еще больше провоцировало прибегать к чрезвычайно жестокому обращению с местным населением. Это очевидно подавлением общественного сопротивления с элементами военных преступлений против человечности. К этому были причастны представители Росгвардии и военнослужащие российской армии.

Напомним, что на недавно освобожденной территории в Херсонской области было обнаружено более 60 тел погибших граждан со следами пыток, замученных российскими оккупантами.

Также СБУ обнаружила еще одну застенку россиян в недавно освободившемся Херсоне. Оккупанты содержали в них патриотов, которые отказывались сотрудничать с врагом.

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