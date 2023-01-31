В Херсонській області росіяни обстріляли церкву Московського патріархату
Російські окупанти завдали удару по церкві Московського патріархату в місті Олешки Херсонської області.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Олешківського міського голови Євгена Рищука.
"Сьогодні, в місті Олешки, окупанти обстріляли церкву ПЦМП. До речі саме в цій церкві відспівували Журавко та його водія", - пише Рищук.
Варто відзначити, що Олексій Журавко - колишній нардеп від "Партії регіонів" та колаборант. Зрадник загинув під час ракетного удару по Херсону ще 25 вересня.
Фото: в Херсонській області росіяни обстріляли церкву Московського патріархату (t.me/evhen_rischuk)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора 30 січня російські окупанти двічі відкрили вогонь по Херсону. Внаслідок обстрілів є руйнування, також було пошкоджено будинки.
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