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В Херсонській області росіяни обстріляли церкву Московського патріархату

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Вівторок 31 січня 2023 14:04
В Херсонській області росіяни обстріляли церкву Московського патріархату Фото: в Херсонській області росіяни обстріляли церкву Московського патріархату (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти завдали удару по церкві Московського патріархату в місті Олешки Херсонської області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Олешківського міського голови Євгена Рищука.

"Сьогодні, в місті Олешки, окупанти обстріляли церкву ПЦМП. До речі саме в цій церкві відспівували Журавко та його водія", - пише Рищук.

Варто відзначити, що Олексій Журавко - колишній нардеп від "Партії регіонів" та колаборант. Зрадник загинув під час ракетного удару по Херсону ще 25 вересня.

Фото: в Херсонській області росіяни обстріляли церкву Московського патріархату (t.me/evhen_rischuk)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора 30 січня російські окупанти двічі відкрили вогонь по Херсону. Внаслідок обстрілів є руйнування, також було пошкоджено будинки.

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