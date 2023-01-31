В Херсонской области россияне обстреляли церковь Московского патриархата
Российские оккупанты нанесли удар по церкви Московского патриархата в городе Олешки Херсонской области.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Олешкивского Евгения Рыщука.
"Сегодня, в городе Олешки, оккупанты обстреляли церковь ПЦМП. Кстати, именно в этой церкви отпевали Журавко и его водителя", - пишет Рыщук.
Стоит отметить, что Алексей Журавко - бывший нардеп от "Партии регионов" и коллаборант. Предатель погиб во время ракетного удара по Херсону еще 25 сентября.
Фото: в Херсонской области россияне обстреляли церковь Московского патриархата (t.me/evhen_rischuk)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера 30 января российские оккупанты дважды открыли огонь по Херсону. В результате обстрелов есть разрушения, также были повреждены дома.
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