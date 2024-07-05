У Херсонській області росіяни атакували бригаду "швидкої", яка приїхала на виклик

"Ворог скинув вибухівку з дрона на місцевого жителя, який перебував в авто. 74-річний чоловік отримав вибухову та черепно-мозкову травми, а також контузію", - повідомив Прокудін.

Окрім того, за його словами, бригада "екстренки", яка прибула для надання допомоги постраждалому, потрапила під повторний удар російського безпілотника.

Травми середньої тяжкості отримала фельдшер. Їй надали допомогу на місці. Також внаслідок ворожої атаки понівечено автомобіль медпрацівників.