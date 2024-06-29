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Окупанти вдарили по житловому будинку в селищі Херсонської області: є постраждалі

Субота 29 червня 2024 01:48
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Окупанти вдарили по житловому будинку в селищі Херсонської області: є постраждалі Ілюстративне фото (facebook.com/p/Сергій-Крук)
Автор: Вадим Ребрина

Близько 23:00 28 червня російські окупанти обстріляли з артилерії селище Комишани Херсонської області. Снаряд поцілив у житловий будинок. Відомо про двох постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

Травми отримала жінка 49 років. Також внаслідок обстрілу постраждав 22-річний чоловік.

Обох потерпілих доправили до лікарні. Медики займаються їх обстеженням.

Нагадаємо, 22 червня російські війська дроном атакували блокпост поліції в Херсонській області. Загинув правоохоронець.

Служба безпеки України повідомила про підозру генералу Росгвардії, який брав участь у захопленні та окупації правобережжя Херсонської області.

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