В Херсонской области россияне атаковали бригаду "скорой", которая приехала на вызов

"Враг сбросил взрывчатку с дрона на находившегося в авто местного жителя. 74-летний мужчина получил взрывную и черепно-мозговую травмы, а также контузию", - сообщил Прокудин.

Кроме того, по его словам, бригада "экстренки", которая прибыла для оказания помощи пострадавшему, попала под повторный удар российского беспилотника.

Травмы средней тяжести получила фельдшер, ей оказали помощь на месте. Также в результате вражеской атаки поврежден автомобиль медработников.